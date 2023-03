"Ci sono ancora le guerre Fate tesoro della storia"

EMPOLI

Dopo un lungo viaggio durato quasi 80 anni, Guido Brotini, Pietro Michelini e Pietro Maestrelli, tornano a casa. Saranno le tre nuove pietre d’inciampo, poste nella frazione di Avane, di fronte alle abitazioni dove i tre empolesi abitavano, a ricordarli. Quelle stesse case da cui furono prelevati quel 4 marzo 1944, quando decisero di aderire allo sciopero a cui parte della citta di Empoli aderì. Una presa di posizione che non fu perdonata. Furono presi e strappati alle loro vite. "Una ferita ancora aperta che ha causato un enorme dolore non solo per le famiglie di Guido, Pietro e Pietro, ma per tutta la comunità empolese – ha detto il presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi, con delega alla cultura della memoria e alla partecipazione, nel corso della cerimonia della posa delle pietre d’inciampo tenutasi ieri mattina ad Avane – Un colpo per una comunità che dopo 20 anni di dittatura, mostrava la volontà di far sentire la sua voce".

"Oggi stiamo scrivendo il futuro con la consapevolezza che la nostra città ha una identità forte, di cui questi nomi fanno parte. Senza una identità non saremo niente in futuro – dice Mantellassi, rivolgendosi ai piccoli studenti delle scuole primarie ‘Galileo Galilei’ di Avane e ‘Michelangelo’ di Santa Maria e agli studenti dell’istituto superiore ‘Il Pontormo’ di Empoli, presenti alla commemorazione - Questa testimonianza è consegnata a voi come impegno. E’ vostra responsabilità raccontare queste storie, sentirle vostre. A voi il compito per sentirvi parte di una grande comunità".

A prendere in mano il testimone, gli studenti del liceo "Il Pontormo" che lavorando sul percorso delle pietre d’inciampo con la cooperativa Meta, hanno ascoltato le storie dei tre empolesi e approfondito il significato. "È importante mantenere la memoria e trasmetterla alle nuove generazione – ha commentato Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa –. Le pietre d’inciampo sono monumenti apparentemente invisibili, che però richiamano l’attenzione di coloro che passano vicino ai quei numeri civici e capire. E’ importante mantenere questa memoria. Niente è scontato e lo vediamo ogni giorno: ci sono guerre ancora in atto, deportazioni di persone. Non dimentichiamo. Voi giovani fate patrimonio di questi valori e fatene tesoro".

Un regalo, quello delle pietre d’inciampo, non solo per la comunità, che avrà l’occasione di ricordare, raccontare, quanto è avvenuto ed imparare da esso, ma anche per i familiari: finalmente è stata data a Pietro, Guido e Pietro, una degna sepoltura, diritto che era stato loro tolto. Un ritorno a casa, quello dei tre avanesi, tanto atteso e sperato, palesato negli occhi di Luana Brotini, figlia di Guido Brotini e degli altri familiari, che hanno assistito commossi alla posa delle pietre.