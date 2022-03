Choc e incredulità nella cartiera. "Quel ritrovamento ci ha sconvolti"

di Irene Puccioni

Teste chine, passo svelto, spariscono tutti tra le montagne di carta depositate nei piazzali. Nessuno degli operatori dello stabilimento Metal Carta di Molin Nuovo, controllato dalla società Real srl Servizi, ha voglia di parlare. Doveva essere un normale e ordinario inizio settimana lavorativo, ma si è rivelato un lunedì mattina drammatico, intriso di angoscia e immenso dolore.

"L’addetto che ha rilevato il corpo senza vita durante le operazioni di svuotamento di un container è sconvolto, non se la sente di rilasciare dichiarazioni – spiegano con gentilezza dall’impianto empolese – Tutti i nostri operatori, diretti o di cooperative che lavorano per noi che manovrano certi mezzi meccanici, sono altamente specializzati, persone qualificate: si accorgono subito se c’è qualcosa che non va, e anche in questo caso l’addetto che ha fatto la scoperta del cadavere ha capito immediatamente che tra il materiale che stava sollevando con il braccio meccanico c’era qualcosa di anomalo. Ha bloccato subito le operazione e lanciato l’allarme. Il resto è purtroppo noto e c’è poco altro da aggiungere". E’ la prima volta che accade un fatto del genere nell’impianto di via di Molin Nuovo, "e ci auguriamo sia anche l’ultima - aggiungono dallo stabilimento -. E’ qualcosa che sconvolge tutti. Siamo profondamente dispiaciuti".

Il ritrovamento è stato fatto da un addetto con mansioni di smistamento che stava lavorando in uno dei piazzali più distanti dai cancelli d’ingresso. Subito dopo il ritrovamento le attività della linea sono state bloccate. Secondo quanto appreso, l’azienda empolese è uno dei sette centri in cui il gestore dei servizi ambientali Alia della Toscana interna porta la carta che deve essere poi destinata a riciclo.

L’azienda è in grado di accogliere fino a 20 camion ogni ora. Durante la mattinata i camion hanno continuato ad arrivare e uscire senza accorgersi praticamente di niente. Dentro, con estrema discrezione, i carabinieri del Nucleo investigativo di Firenze e della compagnia di Empoli, hanno lavorato tutta la mattina per raccogliere elementi utili alle indagini, coordinati dal pm Antonino Nastasi. "Un cadavere ritrovato tra la carta? Davvero? Non ci posso credere", risponde incredulo uno dei tanti autotrasportatori in uscita dall’azienda che ha appena svuotato il suo carico.

Intorno alla cartiera ci sono anche delle abitazioni. Il primo caldo sole di primavera ha fatto spalancare le finestre, ma quando escono le auto dei carabinieri ed entra il carro funebre per recuperare la salma sono circa le 13.30 e nessuno le nota. Chi è in casa è a pranzo, totalmente ignaro che a due passi da lì un giovane uomo è stato trovato morto in mezzo a cumuli di carta.