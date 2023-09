Chiusura del ponte I timori del comitato

Il ponte di Capraia Fiorentina torna al centro della scena. Com’è ormai noto, deve essere in sostanza rifatto, per mettere in sicurezza soprattutto il passaggio dei pedoni, in maniera più precisa per coloro che da Capraia vanno alla stazione ferroviaria di Montelupo-Capraia e al grande parcheggio scambiatore sul lato di Montelupo. Visto che si comincia a parlare di lavori - a cura della Città Metropolitana - si è riunito per la prima volta il Comitato Ponte, formato da cittadini preoccupati - si spiega, anche via social - dalla prevista chiusura totale del ponte sia per i veicoli che per i pedoni a causa del cantiere che dovrà partire. Si tratta di un intervento atteso da anni, però si teme ora il bicchiere mezzo vuoto. Se il ponte viene chiuso, come si fa ad andare da Capraia alla stazione? Come si può concentrare tutto il traffico tra Empoli e Sovigliana? Domande di cui il Comitato attende risposta.

A.C.