Chiusura al transito veicolare: oggi a Certaldo il Ponte sull'Elsa

Ponte sull’Elsa, scatta oggi la chiusura al transito veicolare. Fino a lunedì 7 agosto, stop alla circolazione per consentire lo svolgimento di sondaggi sull’impalcato, operazioni indispensabili per poter sviluppare il progetto di manutenzione straordinaria del Ponte alla Steccaia. E’ l’ultima serie di indagini prevista dal piano elaborato dai progettisti incaricati. Verifiche propedeutiche all’allargamento e ammodernamento del ponte per il quale sono già state stanziate le risorse (più di due milioni e mezzo di euro da parte della Città Metropolitana). Rimarrà aperta la passerella pedonale. "Abbiamo scelto giorni che consentissero il minor disagio possibile - spiega il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini (nella foto) - Chiediamo a tutti comprensione e collaborazione poiché si tratta di un’opera essenziale".