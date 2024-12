Ritrovo di persone pericolose e scarsa igiene, chiusi due locali a Empoli

Empoli (Firenze), 16 dicembre 2024 – Disposta dalla questura di Firenze la chiusura temporanea di due locali nelle vicinanze della stazione di Empoli. Nel primo caso, i carabinieri della Stazione di Empoli hanno notificato al titolare la chiusura per 15 giorni a seguito di un recente episodio violento avvenuto tra quattro stranieri, in piazza Don Minzoni, in cui anche un militare era rimasto ferito. L'area era diventata un ritrovo di persone pericolose, come anche riscontrato in un controllo del 7 dicembre, quando erano stati identificati tre stranieri senza fissa dimora, uno dei quali in evidente stato di ubriachezza. Lo stesso esercizio commerciale, era stato destinatario di analogo provvedimento già il 31 ottobre 2022, per la durata di 10 giorni, per simili fatti di violenza.

Per il secondo locale, un pub, è stata disposta la chiusura a seguito di un controllo dei carabinieri, anche con personale del Nas e del Nil, in cui sono state riscontrate gravi violazioni in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro.