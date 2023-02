Chiuchiolo in pensione Ha curato per 35 anni l’erba del Castellani

EMPOLI

Dopo più di 40 anni di servizio al Comune di Empoli, il "Gigante buono", com’era comunemente conosciuto, Marcello Chiuchiolo va in pensione. Nessuna sveglia all’alba, nessun cartellino da timbrare. La fine di un’era. Dopo aver iniziato a lavorare come "addetto agli impianti sportivi", occupandosi per 35 anni del manto erboso del campo dello stadio comunale "Carlo Castellani", era entrato nel Palazzo delle Esposizioni ed è diventato un tutto fare: dall’accoglienza, alle riparazioni, prendendo in carico ogni iniziativa organizzata, mettendo a proprio agio gli organizzatori, regalando una tranquillità non scontata. Per questo in occasione del pensionamento, il sindaco Brenda Barnini ha voluto salutarlo e ringraziarlo personalmente. "Marcello è una di quelle persone che hanno scritto la storia del personale dipendente del Comune di Empoli – ha affermato la prima cittadina - Sempre disponibile, attento a ogni richiesta che gli veniva fatta. Persone che lasciano il segno e da cui trarre sempre insegnamento".