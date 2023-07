Chiodo d’oro Ecco i vincitori

Sono la Compagnia dei Folli e Accademia Creativa i vincitori del Chiodo d’Oro, il riconoscimento che ogni anno viene conferito a Mercantia a uno o più artisti che hanno avuto un ruolo significativo nella manifestazione in memoria di Giancarlo Masini, conosciuto come “Beppe Chiodo”. La Compagnia dei Folli nasce nel 1984 da un gruppo di giovani attori che racconta storie sui trampoli. Accademia Creativa è una compagnia teatrale che organizza spettacoli itineranti o di piazza con performance di fuoco medievale, danza aerea, artisti in maschera e farfalle luminose.