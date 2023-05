Chiesta riduzione nominale del 10%

E a proposito delle difficoltà e delle preoccupazioni create dal prezzo del vino Chianti, il Consorzio, di cui Ritano Baragli è vice presidente, ha già pensato di introdurre una prima misura di tutela. "E’ stato deciso dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di ridurre la produzione nominale, cioè dell’uva che ha diritto di diventare Chianti, del 10 per cento". "La proposta – spiega ancora Ritano Baragli – sarà portata all’assemblea dei soci del Consorzio del Chianti che si terrà il prossimo giugno e che prenderà la decisione finale in merito. Se l’assemblea approverà, la nostra proposta di riduzione della produzione nominale finirà sul tavolo dell’assessore Stefania Saccardi che ratificherà la misura secondo le modalità previste dallo statuto e dalla legge regionale". Il presidente del Consorzio del Chianti, Giovanni Busi, ha partecipato in streaming alla riunione del consiglio del Consorzio mentre si trovava a Miami, dove era in corso lo svolgimento della prima delle tre tappe del “Chianti Lovers US Tour 2023“, un viaggio all’interno del mercato statunitense che è ancora oggi il maggior estimatore del vino Chianti nel mondo.

Fran.Ca.