Chiedere subito un tavolo regionale

EMPOLI

Al termine dei lavori dei comitato ’Zero Waste’, quindi, questa è l’agenda per le prossime tappe: prima di tutto la richiesta dell’apertura di un tavolo regionale per confrontarsi sull’argomento a partire dall’ato centro; presentare la delibera “rifiuti zero“ al consilgio comunale di Empoli; l’organizzazione dell’intervento a Empoli il prossimo 7 marzo del professore di chimica e tossicologia, nonché attivista statunitense, Paul Connet insieme a Rossano Ercolini e infine il sostegno ai comitati di Livorno per le loro manifestazioni riguardo alla chiusura dell’inceneritore da effettuare entro il 2023 e non da procrastinare come ultima richiesto.