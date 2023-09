Chi vuole gli arredi della stamperia?. Il Comune chiama le associazioni

Un ’tesoretto’, o forse qualcosa in più, che potrebbe arrivare (quasi) gratis alle scuole di Certaldo e ad associazioni di volontariato come, ad esempio, la Croce Rossa Italiana (citata appunto a titolo esemplificativo nel provvedimento). Il Comune di Certaldo cede tutte le attrezzature dell’ex stamperia di viale Matteotti. C’è tanto: stampanti, dispositivi informatici, attrezzi, scrivanie, tavoli, scaffalature… Tutto quanto per una scuola o un’associazione fa davvero comodo. E che, se acquistato ex novo, ha un costo elevato. Il bando è appena stato pubblicato: il Comune raccoglie le manifestazioni di interesse. In teoria, c’è anche una ‘valvola’ d’uscita: se nessuno tra scuole ed associazioni si fa vivo, l’ente procederà all’alienazione con base d’asta.

Vediamo allora come funziona il bando. E’ prevista la cessione gratuita dei beni mobili dell’ex stamperia (il compound di viale Matteotti come si sa è al centro di una profonda trasformazione) per - si spiega - i seguenti soggetti: "Croce Rossa Italiana (a Certaldo è operativo il comitato); altri enti pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine); organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari; altre pubbliche amministrazioni; altri enti no profit (‘Onlus’, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale); associazioni ed enti iscritti nell’apposito registro; fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica senza fini di lucro; associazioni non riconosciute che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative; altri enti ed organismi, la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità".

Si comprende subito che a Certaldo di quelli che sono i potenziali aventi diritto c’è la fila. E allora come avverrà l’assegnazione? "In base all’ordine cronologico delle richieste pervenute". L’alienazione delle attrezzature con offerte (e quindi con un ancorché piccolo ritorno economico per il Comune) è prevista solo se non arriveranno manifestazioni di interesse.

Andrea Ciappi