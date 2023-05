Chi è di scena? Ipotesi Teatrale porta ’Tic Doc’

CERTALDO

Ultimi giorni di attesa e poi il sipario del Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo si aprirà sul primo appuntamento della rassegna amatoriale “Chi è di scena?“. Il debutto di mercoledì prossimo 10 maggio alle ore 21.15 è affidato alla compagnia Ipotesi Teatrale, che porterà in scena lo spettacolo “Tic Doc“, una commedia brillante tradotta dal testo di Gabriele Sbrana, per la regia e l’adattamento di Sabrina Taddei. Nell’anticamera di un luminare della neuropsichiatria, sei pazienti attendono il loro turno: ognuno di essi è affetto da T.O.C. (Tic Ossessivo Compulsivo). Il medico è in ritardo e i pazienti per ingannare il tempo iniziano a confidarsi tra di loro tanto da mettere in piedi una sorta di terapia di gruppo, dove i vari toc danno vita ad una serie di gags ed esilaranti situazioni e l’improvvisata terapia alla fine sarà la loro miglior medicina.

A recitare sul palco saranno Riccardo Cucini nei panni di Alfredo, Andrea Morandi nel ruolo di Peppe, Elena Capone in quello di Bianca, Luca Impero che interpreta Camillo, Daniela Dialuce nei panni di Lif, Gabriele Sbrana in quelli di Gennaro, Fiammetta Celso è Maria e Paolo Agostini svolge il ruolo dell’assistente.

La rassegna presenta un cartellone di ben sei spettacoli, che si terranno tra questo mese di maggio e ottobre. L’iniziativa, che prima prendeva il nome di “Maggio amatoriale”, è organizzata e coordinata dal Comune di Certaldo in collaborazione con la società GrandeSchermo che gestisce il Multisala Boccaccio. Il secondo appuntamento è previsto per la settimana successiva, più precisamente mercoledì 17 maggio, con la compagnia I Ragazzi di Guazza Borrana che presenterà “College“, una commedia in due atti scritta e diretta da Goffredo Guerrini e Paolo Leoncini.

Per quanto riguarda i prezzi degli spettacoli l’ingresso con posto unico costa nove euro (riduzione per i soci Coop o i clienti Chianti Mutua a otto euro), mentre l’abbonamento a tutti e sei gli spettacoli viene quaranta euro (ridotto trentacinque euro). La prevendita si tiene presso il teatro, mentre per informazioni e prenotazioni dei biglietti è possibile chiamare il numero di telefono 0571 664778.