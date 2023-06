Checchi, Comune e Centro Lilith insieme per dire no al bullismo

Il bullismo è un problema sociale. Comune, istituto Checchi e Centro Lilith fanno squadra per dire no al bullismo, sì al rispetto. L’hanno fatto con una mattinata all’insegna della consapevolezza, del rispetto e del confronto che si è svolta all’auditorium La Tinaia del parco Corsini che ha accolto i referenti delle classi che hanno preso parte ai progetti ’[email protected] Connessi’ e ’Mi aspetto rispetto’, realizzati in collaborazione con il Centro Aiuto Donna Lilith. L’iniziativa ha visto coinvolte le classi prime dell’istituto e le classi 2C Ipia Moda, 2B liceo scientifico, 2D liceo linguistico e 2B Ite, mentre le classi 2B Lsa e 1F liceo sportivo hanno realizzato l’elaborato scelto dalla commissione consiliare delle elette e nominate per la campagna social che sarà promossa dal Centro Lilith. È stata anche allestita una mostra con i 45 elaborati realizzati per valorizzare l’impegno che gli studenti hanno profuso in questi progetti. Presente il vicesindaco Emma Donnini (nella foto).