Chance nella ristorazione. C’è posto per un aiuto cuoco

Attività di ristorazione nel comune di Montelupo Fiorentino ricerca aiuto cuoco di cucina toscana. La figura si dovrà occupare di supportare il cuoco nella preparazione dei piatti e della pulizia della cucina. Tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato. Non è indispensabile avere esperienza pregressa nella mansione. Orario di lavoro spezzato e nel fine settimana articolato in 3 giorni: 10.30-16/20-22.30; 1 giorno: 12.30-16; domenica 20-24. Giorno di chiusura previsto, lunedì e festivi. Preferibile formazione attinente o esperienza. Richiesta patente B e mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro. È possibile candidarsi alla posizione entro il 13 marzo sul portale di Toscana Lavoro, raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana.