Chance di impiego in uno studio di consulenza

Studio di consulenza con sede a Sovigliana, nel comune di Vinci, ricerca impiegato paghe da inserire in organico. La risorsa si occuperà di diverse mansioni, tra cui gestione di attività amministrativa e contabile, gestione paghe, con elaborazione dei cedolini paga e dichiarazioni mensili e annuali (CU, 770, denunce mensili, autoliquidazioni, rapporti con gli enti, collocamento, ecc). È previsto inserimento in azienda con contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione a indeterminato, full time. La risorsa deve avere esperienza nella mansione, oltre a diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico commerciale o di una laurea in una facoltà del gruppo economico-statistico. Serve la patente B.

Candidature sul portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it) entro il 4 febbraio.