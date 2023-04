Cgil Empolese Valdelsa

Quest’anno, per la prima volta, nell’Empolese Valdelsa i lavoratori di Alia non potranno festeggiare il Primo Maggio perché l’azienda, spiegano i rappresentanti dei lavoratori, "ha deciso di mettere in servizio l’organico completo. Cosa che tra l’altro l’azienda vorrebbe ripetere anche in occasione del Natale". Le Rsu Fp Cgil di Alia considerano grave questa scelta "che lede il diritto non solo di godere di un giorno festivo, ma anche di partecipare alle tante iniziative organizzate sul territorio per festeggiare il Primo Maggio, a partire dal corteo di Empoli.

Le Rsu Fp Cgildi Alia chiedono all’azienda di rivedere i programmi, limitando l’attività ai minimi indifferibili".