Cesti di Natale Il ricavato porta aiuti ai malati di tumore

EMPOLI

Il ricavato dei cesti quest’anno sarà destinato anche al progetto "Sostegno psicologico ai minori nella lotta al tumore del genitore". L’obiettivo è garantire a 60 bambini e ragazzi di Firenze, Prato, Pistoia e province il supporto che per un anno li aiuterà ad affrontare il malessere accompagnandoli in un percorso teraupetico. Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione fra Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze per l’iniziativa del Cesto di Natale distribuiti nei punti vendita Coop. Parte del ricavato – 7900 euro, sottoliena una nota – sarà destinato a questo progetto. "Quella fra Att e Unicoop è una collaborazione ormai consolidata, e ringrazio di cuore tutti i consumatori che acquistando il cesto danno un aiuto concreto ai malati di tumore e ai familiari", ha sottolineato Giuseppe Spinelli, presidente dell’Associazione Tumori Toscana.