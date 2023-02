"CertaldoArte23", un anno pieno di mostre

Un cartellone di mostre per tutto l’anno. I protagonisti saranno Giuseppe Chiari, Helidon Xhixha con Alfred Mirashi Milot e Giacomo Piussi. E’ "CertaldoArte23", che accoglierà i visitatori a Palazzo Pretorio, a Certaldo alto. L’obiettivo della proposta è offrire un punto di vista nuovo sull’arte contemporanea, che comprende diverse tecniche espressive come la pittura, la scultura ma anche la fotografia e il fumetto, in un mix tra passato e presente, antico e nuovo. La prima delle mostre a prendere il via sarà "Art is easy - Giuseppe Chiari, tracce di un percorso creativo", che ripercorre la produzione dell’artista fiorentino, musicista, pittore, performer, uno dei protagonisti assoluti dell’arte concettuale italiana. L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Archivio Giuseppe e Victoria Chiari, Fabiani Arte e la Galleria d’arte Nozzoli, sarà inaugurata oggi alle 16 e resterà visitabile fino al 12 aprile. "Fusioni di luce" è invece il titolo della mostra dedicata alle opere pittoriche di Alfred Milot e alle sculture in acciaio specchiato di Helidon Xhixhia, che saranno esposte rispettivamente in Palazzo Pretorio e negli angoli più suggestivi del centro storico di Certaldo Alto dal 22 aprile fino al 10 settembre. Infine conclude il cartellone "Giacomo Piussi, l’ordine delle cose - Viaggio in Italia", l’esposizione...