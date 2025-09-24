“Certaldo servizi“ gestirà la Fiammetta per quattro anni

Certaldo Servizi Srl, la società in house del Comune di Certaldo, gestirà la nuova piscina Fiammetta dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2030. Una gestione quadriennale, con lo schema di contratto di servizio approvato dal Comune. I lavori per il nuovo polo stanno proseguendo e il cantiere dovrebbe essere ultimato entro fine anno, anche se considerando il collaudo l’entrata in funzione potrebbe slittare di qualche settimana. Non è quindi escluso che Certaldo Servizi possa gestire per il tempo residuo anche la ’vecchia’ piscina, alla luce della scadenza dell’attuale accordo con Aquatempra al 31 dicembre (anche se non si tratta dell’unica soluzione in ballo).

L’amministrazione, con l’aggiudicazione della gestione della nuova piscina, mira ad una gestione più "sociale", con l’obiettivo dichiarato di ampliare la platea dei beneficiari tenendo basso il costo del biglietto d’ingresso. C’è poi in ballo un’altra partita, che dipenderà dalla capacità di intercettare fondi: l’amministrazione comunale punta alla sistemazione ed alla valorizzazione dell’area circostante (dove ha luogo Certaldo in Fermento) e qualche mese fa ha presentato un progetto complessivo da due milioni di euro per quattro zone del territorio. Fra cui quella della piscina, con l’obiettivo di realizzarvi un’area polivalente per attività culturali.