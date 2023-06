Certaldo, Lega propone sinergia pubblico-privato per la sicurezza

Quello della sicurezza è un tema molto sentito anche a Certaldo. I consiglieri della Lega Eliseo Palazzo e Damiano Baldini hanno effettuato sopralluoghi nei punti nevralgici del paese, con una ditta privata di vigilanza. L’occasione si è dimostrata utile per vedere da vicino i luoghi più sensibili del territorio e stilare un progetto di complessiva sicurezza urbana. I sopralluoghi hanno riguardato parchi, giardini, sottopassi e angoli del paese che, nelle ore diurne sono vissute da famiglie, bambini e anziani, ma che nelle ore notturne, purtroppo, a causa della scarsa illuminazione e del mancato controllo finiscono per essere luogo di ritrovo di malintenzionati. "Insieme al vice capo servizi empolese e alla guardia particolare giurata della azienda che opera nel settore della sicurezza – spiegano i consiglieri – abbiamo anche ascoltato il parere di cittadini e titolari di attività commerciali, sia nel centro che in periferia, che da tempo lamentano l’assenza di percezione di sicurezza. In attesa che la azienda presenti formalmente una bozza di progetto all’amministrazione comunale proporremo nuovamente – fanno sapere Palazzo e Baldini – un impegno affinché possa essere bandita una gara o una manifestazione di interesse per arginare furti, sgradevoli circostanze in alcuni esercizi commerciali e in abitazioni private, che minacciano la serenità di Certaldo. Nonostante le bocciature delle proposte sulla sicurezza urbana - concludono i consiglieri della Lega - riteniamo fondamentale una sinergia fra pubblico e privato".