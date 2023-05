Un paese in vetrina grazie ai suoi campioni

Certaldo (Firenze), 9 maggio 2023 - Il 2023 rimarrà probabilmente a lungo nella storia calcistica di Certaldo, che nel giro di poche settimane si è trovata a celebrare i trionfi degli allenatori Indiani e Spalletti, oltre al ritorno in serie D dopo 28 anni della squadra locale. "Un risultato storico – ha detto il sindaco Giacomo Cucini, riferendosi alla promozione del club viola –, il miglior riconoscimento per la grande passione che la società ha sempre messo in campo. Questa è la dimostrazione che con impegno, costanza e dedizione si possono ottenere successi importanti. Complimenti ai ragazzi, all’allenatore e a tutte le persone che, anche in maniera volontaria, hanno contribuito alla realizzazione di questo traguardo".

«Dobbiamo davvero fare un grande applauso al Certaldo Calcio – ha aggiunto l’assessore con delega allo sport, Jacopo Arrigoni –. Questa società pochi anni fa ha rischiato di retrocedere dalla Prima Categoria, mentre oggi si trova a celebrare una promozione. Un percorso eccezionale, che probabilmente non ha eguali in Italia e che è frutto di programmazione, serietà nella gestione e investimenti fatti nelle infrastrutture".

Ora il passo più difficile, portare tutti i protagonisti in piazza per una grande festa collettiva: "La nostra idea è questa – ammette il primo cittadino – perché è doveroso dare il giusto merito a questi protagonisti, che hanno portato in alto il nome del nostro paese in giro per lo Stivale e non solo. Chiaramente ad ora non saprei ancora dirne modalità e tempistiche, perché molto dipenderà dalla disponibilità dei soggetti, Spalletti in primis che avrà sicuramente numerosi impegni in agenda".

All’indomani della vittoria del campionato di serie A con il suo Napoli, durante i numerosi post di complimenti apparsi sulle bacheche social di gran parte degli esponenti politici locali, si era tra l’altro scatenata una piccola diatriba sull’appartenenza di Spalletti ad una comunità piuttosto che ad un’altra. Sebbene nato a Certaldo, infatti, Luciano ha la residenza a Montespertoli e poroprio questo era stato sottolineato dal sindaco Mugnaini. Il ’collega’ di Certaldo risolve così la questione: "Mettiamola così, è un personaggio dell’intero territorio dell’empolese valdelsa – conclude Cucini –, ma è un fatto oggetivo che il suo legame con Certaldo sia indissolubile, sia perché ci è nato sia perché non manca mai di ricordarlo, oltre a frequentarlo molto nel suo tempo libero quando viene a trovare i suoi amici. Spalletti poi è una persona sempre disponibile anche con tutte le associazioni e realtà sportive del circondario e, senza stare a rivendicarne o meno l’appartenenza, penso che in questo momento ci sia soltanto da tributargli un immenso applauso.