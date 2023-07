"Certaldo: Grave Errore - L'Automedica Perde, Azione e Italia Viva Denunciano"

Niente più automedica a Certaldo. La denuncia arriva da Mario Guarna, referente di Azione e Italia Viva a Certaldo. "Con decorrenza dal primo luglio – scrive Guarna – a Certaldo non abbiamo più l’automedica col medico a bordo ma solo l’ambulanza con un infermiere. Tale provvedimento, motivato dall’Usl con la carenza di personale medico, si aggiunge a precedenti atti negativi riguardanti Certaldo". L’esponente di Azione e Iv fa l’elenco: "L’eliminazione della guardia medica di notte e la nuova procedura che prevede la doppia prenotazione per le analisi del sangue, che rappresenta un’inutile complicazione per gli utenti". L’esponente del Terzo polo incalza dunque l’Asl e il Comune: "Chiediamo di riattivare i servizi e di eliminare inutili complicazioni per gli utenti a livello locale. Invitiamo inoltre l’amministrazione comunale ad attivarsi per migliorare questi servizi sanitari".