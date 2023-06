Certaldo, approvata variante urbanistica per produzione di energia rinnovabile

Ecco la svolta green. Il consiglio comunale ha approvato in maniera definitiva la variante urbanistica che si dedica alla produzione di energia rinnovabile e che parla a tutti i cittadini privati, alle imprese, a possibili nuovi investitori. "Grazie a questa variante – spiega il sindaco Cucini – sarà possibile, con minori limitazioni, installare pannelli fotovoltaici nelle proprietà e nel territorio si guadagnano quasi 500 ettari in più di terra per poter istallare impianti di produzione di energia". "Una bella scommessa che, unita alla costituzione della comunità energetica rinnovabile “CERtaldo” – conclude il primo cittadino – rappresenta un importante passo verso un territorio più sostenibile e più rispettoso dell’ambiente". A grandi passi, dunque, verso la concretizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile che prevede il coinvolgimento di soggetti privati e pubblici - quali persone fisiche, piccole e medie imprese, amministrazioni comunali, enti religiosi, associazioni e altro ancora - che decidono di unirsi con l’intento di produrre energia elettrica pulita, autoprodotta e condivisa attraverso fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici. Si tratta di un’opportunità che permette di ridurre i costi utilizzando l’energia condivisa e beneficiando di tariffe agevolate assicurate per 20 anni, migliorando l’impatto ambientale. Tanti i benefici: un risparmio sui costi di trasporto e di distribuzione e la vendita dell’energia immessa in rete; dal punto di vista ambientale molte meno emissioni di Co2.