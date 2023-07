Cerreto verso il voto "C’è tanto da lavorare" Un possibile nome è quello di Tanganelli

di Bruno Berti

Anche Cerreto Guidi alla prossima tornata elettorale amministrativa, che si terrà insieme alla consultazione per il Parlamento europeo (probabilmente ai primi di giugno del 2024), rientra nel numero dei comuni che nella nostra zona dovranno ‘inventarsi’ un nuovo sindaco, dal lato dell’attuale maggioranza, visto che Simona Rossetti sta per terminare il secondo mandato, oltre il quale, per ora, stando alla legge, si può solo lasciare la poltrona. Abbiamo scritto per ora perché nei palazzi della politica, in questo caso anche quelli del Parlamento, visto che servirà una nuova legge per cambiare le carte in tavola, c’è del movimento. A Roma se ne discute da qualche tempo, ma non c’è un eccesso di chiarezza sul tema, perché due membri di peso della maggioranza, FdI e Lega, non trovano un accordo per aumentare il numero delle consiliature consecutive che si possono fare (è stato già fatto per i comuni sotto i 5.000 abitanti) e sul ritorno alle Province elette dai cittadini, perché anche di questo si parla.

Secondo alcuni osservatori di questioni politiche, al momento sembra più facile la seconda ipotesi, la rinascita a tutto tondo delle Province (una volta risolta la questione dei soldi necessari, ndr), che permetterebbe alla Lega di poter affermare il potere in una serie di territori del Nord. La questione dell’aumento dei mandati per i sindaci interessa, sì, di più a FdI, ma è un po’ più complessa, anche perché non si può continuamente mettere mano alle regole del gioco. Il cammino, però, potrebbe essere meno agevole di quanto si potrebbe pensare: i tempi sono stretti, per i ritmi a cui ci ha abituato il nostro Parlamento, e certe novità si possono sì introdurre, ma bisogna anche preparare il terreno, considerando anche che le strutture dei partiti attuali sono gracili, a voler essere benevoli.

Quindi, considerando che le cose non cambino, anche a Cerreto il centrosinistra dovrà trovare un nominativo per sostituire Rossetti. L’amministratrice è stata eletta la prima volta nel 2014 con il 64,55%, asfaltando i concorrenti dei 5S (11,08) di Cittadini per cambiare, centrodestra, (10,80) e l’estrema sinistra (6,97), per citare il terzetto di vertice. Confermata, poi, nel 2019 con il 65,58%, seguita dal centrodestra con il 25,22% e dal Partito comunista italiano con il 9,20%. Interrogata in proposito, Rossetti ci ha liquidato in pochi secondi con un "abbiamo tanto da lavorare", cosa che nessuno mette in dubbio, ma che in politica può significare che si discute della questione successione e che si parlerà di nomi al momento opportuno. Certo è che il lavoro sul programma è già iniziato, come ovunque nell’Empolese Valdelsa.

La questione del nome può essere ancora prematura, ma in assonanza con quanto sta accadendo in altre realtà, come Empoli in cui si parla anche del segretario locale del Pd, Lorenzo Cei, per Cerreto ci potrebbe essere il nome di Alessio Tanganelli, appunto segretario del Pd cerretese, ma anche membro della giunta comunale, e quindi tutt’altro che digiuno di questioni amministrative. Sul fronte del centrodestra, si riparte dal nucleo rappresentato dai consiglieri Barontini, Innocenti, Barbato e Ciattini. Il coordinatore di zona di FdI, Federico Pavese, afferma che "in un comune che alle ultime elezioni politiche ha registrato un buonissimo risultato dei partiti della nostra coalizione, serve allargare il consenso anche con eventuali contatti con tutti i partiti e i movimenti alternativi al Pd, ovviamente partendo da una base programmatica comune su temi locali". E sembra che già qualche sponda si sia intravista dalle parti del Terzo Polo.

(6 – continua)