Cerreto Guidi, Inaugurato il Giardino di Mauro Cordeschi

Tanta l’emozione vissuta a Stabbia, in occasione dell’intitolazione del giardino lungo via del Ponte a Mauro Cordeschi, giovane frequentatore del luogo insieme agli amici prima del tragico incidente stradale dell’ottobre 2017, che se lo è portato via. Durante la cerimonia, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Aido, è stata svelata la dedica riportata su una mattonella in ceramica realizzata dall’artista Maurizio Saporito. A seguire la benedizione di Don Crisostomoha. Dopo l’intervento del sindaco Simona Rossetti, molto toccante quello della madre di Mauro, oltre alle testimonianze commosse di due donne che hanno ricevuto organi e vita da Mauro e le parole del senatore Dario Parrini. A conclusione della cerimonia un intrattenimento musicale a cui hanno partecipato tanti degli amici di Mauro.

Tra gli altri erano presenti per un servizio anche gli inviati del programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.