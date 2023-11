"Cerreto Guidi: Corteo delle Natività e dei Presepi Viventi Rinviato"

CERRETO GUIDI

Niente Corteo delle Natività e dei Presepi viventi sabato prossimo a Cerreto Guidi. La manifestazione, su iniziativa dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi, presieduta dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, avrebbe dovuto essere il più lungo corteo d’Italia di questo genere, ma è stato preferito rinviarlo a causa della situazione di difficoltà che ancora molta popolazione sta vivendo dopo l’alluvione dello scorso 2 novembre. "In vista degli appuntamenti di dicembre, questo evento molto bello, organizzato da tempo con molte realtà dell’Associazione nazionale Città dei presepi, era in programma per sabato prossimo – dichiara il Sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti –. Moltissimi si erano già prenotati. Visto quanto accaduto a Stabbia e visto anche che in molte parti della Toscana le condizioni sono ancora molto critiche, credo sia opportuno rimandare. Se ci saranno le condizioni, penseremo ad un’altra data, magari facendo un percorso di riflessione e partecipazione per i luoghi colpiti dall’alluvione".