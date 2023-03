"Cerchiamo nuovi soci" Misericordia e impegno

Una campagna per rinnovare l’impegno. La Misericordia di Fucecchio cerca nuovi tesserati. Sono già oltre mille i confratelli e le consorelle ma c’è bisogno di nuova linfa vitale. Il tesseramento 2023 segna la ripartenza della Confraternita. Verranno azzerate le vecchie tessere: ovvero chi non rinnoverà entro il 30 aprile la sua tessera avrà manifestato implicitamente la sua volontà di essere cancellato dal libro soci e non beneficerà più di alcuna agevolazione. "Questo ci consentirà di capire su chi possiamo effettivamente contare e come calibrare la nostra azione per cercare di convincere nuovi soci ad iscriversi alla Confraternita", spiega il governatore Mario Lupi. Latessera dà diritto ad agevolazioni e sconti con istituti del territorio con i quali la Misericordia ha siglato accordi speciali. Il governatore Mario Lupi ricorda che rinnovare la tessera permette di "continuare a sostenere la nostra associazione. Usufruire, estendendoli anche ai propri familiari, di interessanti vantaggi".