Cerbaiola aperto anche di sabato Le famiglie hanno vinto la battaglia "Un servizio che aiuta i nostri figli"

EMPOLI

Un giorno in più alla settimana. Che per le famiglie degli utenti significa un concreto aiuto nella gestione di figli o parenti affetti da grave disabilità. Il centro diurno di Cerbaiola resterà aperto anche il sabato. Il servizio viene dunque esteso a sei giorni. In particolare, il penultimo giorno della settimana la struttura ospiterà gli utenti – un minimo di 18 – dalle 9 alle 15 e sarà sempre il consorzio CoeSo a gestire il servizio. Come nella programmazione settimanale ordinaria le attività vengono svolte in modo da poter garantire interventi educativi, socio sanitari e riabilitativi. Divisi in gruppi gli ospiti, a rotazione, svolgeranno le attività proposte, che potranno essere il laboratorio di musica o di cinema, attività di giardinaggio o laboratorio informatico. Inoltre sono previste anche uscite sul territorio. "Ci sono già venti utenti che il sabato frequentano il centro – riferisce Rolando Terreni, presidente dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola – È un servizio che le famiglie hanno chiesto a più riprese e finalmente è stato attivato".

Per una battaglia vinta ce n’è un’altra che ancora Terreni e i genitori degli utenti di Cerbaiola stanno portando avanti. È quella del garante per la disabilità. La nuova figura è stata introdotta con la legge 227 del 2021. La norma, in particolare, stabilisce la possibilità da parte di ogni pubblica amministrazione di individuare una figura preposta alla programmazione della piena accessibilità, sia fisica che digitale, dei propri servizi da parte delle persone con disabilità. Viene previsto, inoltre, il coinvolgimento attivo di rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità alla formazione del piano per la programmazione strategica in tema di inclusione e accessibilità. Tali rappresentanti, oltretutto, hanno la possibilità di presentare osservazioni su documenti inerenti l’accessibilità e l’inclusione sociale delle persone con disabilità. "Finalmente abbiamo chi ci tutela – dice Terreni – Alcuni comuni, come Fucecchio, hanno autonomamente varato il servizio, Empoli però ancora non lo ha fatto e mi chiedo perché. I disabili e le loro famiglie – prosegue il presidente – hanno molte difficoltà nel vedersi riconoscere i propri diritti. Mi avvarrò certamente di questo istituto nuovo a livello nazionale. Tutti parlano dei disabili ma pochi fanno qualcosa specialmente fra gli enti pubblici", conclude con amarezza Terreni.

Irene Puccioni