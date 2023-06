Cerbaie, tra droga e tanto degrado Il Comitato sul piede di guerra "Riaprite i sentieri abbandonati"

di Carlo Baroni

La battaglia per riprendersi le Cerbaie passa su più fronti. Non solo quello, fondamentale, che vede un susseguirsi di operazioni da parte di tutte le forze dell’ordine contro lo spaccio di droga. Ma anche quello per riportare dentro il polmone verde la vita. "Vanno riaperti i sentieri abbandonati – scrive il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie –. Noi abbiamo chiesto e fatto tutto ciò che era giusto fare. Attendiamo le notizie anche da altre associazioni ed esponenti politici locali". "Siamo un’associazione no profit e se questi sentieri non dovessero essere riaperti – è l’attacco – siamo pronti a chiedere aiuto ai tutti quei cittadini che intendono darci una mano, sia fisicamente che economicamente per arrivare all’obbiettivo".

Tornare a far vivere alla popolazione quest’area, significa infatti un passo ulteriore per strapparla di mano a chi l’ha trasformata in un market della droga a cielo aperto e che tutto il giorno (ma soprattutto la notte) si popola di pusher ed assuntori.

Un caso ormai nazionale. C’è anche un video – come abbiamo scritto nei giorni scorsi – le cui immagini sono virali: il video del bosco in mano ai clandestini, tra spaccio, guerre tra bande e paure, in mezzo a una vegetazione tra le più belle del territorio. Il bosco della droga è stato al centro, nelle settimane scorse, di una trasmissione: ’Fuori dal Coro’ con il presidente del comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, Marco Nicoletta, che ha portato le telecamere tra bivacchi e degrado, sporcizia e insicurezza. Il video, postato sui social e condiviso dall’onorevole leghista Susanna Ceccardi, è diventato un caso: 127.426 visualizzazioni, 2.263 like, 1.357 commenti, 1.956 condivisioni.

Riaprire i sentieri vuol dire poi mettere un fermo al degrado, all’abbandono di rifiuti. "Basta degrado – si legge in un post sulla pagine Facebook del comitato – Gli onesti cittadini che pagano le tasse chiedono anche questo – La promessa della nostra amministrazione comunale era di riaprire anche i sentieri richiesti alle Cerbaie, (sentieri già esistenti) che al momento risultano sempre chiusi a causa della vasta crescita della vegetazione". Intanto crescono le adesioni al comitato. E sono in programma altre manifestazioni per sensibilizzare i cittadini.