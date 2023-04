Cerbaie terreno di scontro politico Accuse incrociate tra Pd e Forza Italia

Le Cerbaie e la sicurezza diventano terreno di un duro scontro politico dopo il botta e risposta tra il sindaco Spinelli e l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi. Ora è Forza Italia a prendere la parola con il capogruppo Simone Testai. "I fatti dimostrano che il Pd a tutti i livelli, non ha saputo gestire la situazione, sottovalutandola, da prima rincorrendo le proposte dell’opposizione solo per facciata – dice Testai –, e poi facendole sue quando il problema si è dimostrato ormai dilagante". L’attacco è frontale: "Noi di Forza Italia – aggiunge – invece abbiamo sempre avuto ben chiaro il problema e abbiamo sempre avuto chiaro come affrontarlo; si chiama ’saper governare’; ed è quello che siamo pronti a fare con tutto il centrodestra e con tutte le forze civiche che non si riconoscono nell’attuale modo di amministrare".

Il Pd difende l’amministrazione. "La giunta guidata da Spinelli ha sempre fatto il massimo per la sicurezza – si legge in una nota – impiegando tutti i poteri a disposizione di un sindaco e ricercando costantemente la collaborazione dei prefetti e delle forze dell’ordine". E ancora: "A metà novembre quando questo governo non aveva fatto alcunché, è stata la nostra amministrazione a promuovere la riunione di un comitato interprovinciale per la sicurezza – prosegue il gruppo Dem – che ha considerevolmente accresciuto il coordinamento delle azioni sul territorio. Perdoniamo Ceccardi per la sua ignoranza, perché della nostra città non sa assolutamente nulla e nulla fece per noi quando Salvini era ministro dell’interno".