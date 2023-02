Cerbaie, sarà un pressing continuo "Non allenteremo mai la morsa"

Un pressing che si farà sempre più costante. Un’azione a cerchi concentri che si ripeterà più volte il mese. In modo da cercare di ripulire un polmone verde dalla droga che lì ha trovato il suo market da anni. Lo annuncia il sindaco Alessio Spinelli, commentando l’ultimo blitz delle forze dell’ordine nella zona della Cerbaie.

"Continua l’azione di disturbo nei confronti di acquirenti e spacciatori con le azioni congiunte delle polizie locali di Fucecchio, Altopascio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Santa Croce sull’Arno – dice Spinelli –. Realizzeremo i servizi con le polizie municipali più volte al mese per eliminare bivacchi e controllare le auto che transitano lungo le nostre strade, integrando così le azioni delle forze dell’ordine, proprio come deciso nel Comitato interprovinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si tenne a novembre scorso a Fucecchio".

La popolazione che vive nell’abitato in prossimità delle Cerbaie da anni, ormai, è costretta a fare i conti con disagi e timori. Lo spaccio crea un indotto di criminalità che va oltre la cessione di sostanze stupefacenti, e prende altri volti: il rischio furti nella abitazioni, senso di insicurezza, aggressioni.

Perché c’è stata anche un’aggressione che ha scioccato la popolazione e dato la spinta, anche a nuova azioni di contrasto: quella del settembre scorso quando una ragazza che rientrava dal lavoro venne fermata in auto e fatta oggetto di un tentativo di palpeggiamento da tre stranieri usciti dal bosco. Solo l’arrivo di un automobilista la mise in salvo. Il caso è ancora oggetto di indagine. Tenere la zona sotto pressione continua è uno dei mezzi che può contribuire ad allontanare acquirenti e di conseguenza venditori.

