Cerbaie e polemiche "Problema minimizzato"

Il nodo Cerbaie e la lotta ai pusher al centro del dibattito politico. "Il senatore Parrini originario di Vinci e rappresentante del nostro territorio ormai da un decennio ha meritoriamente raccolto le istanze del territorio e dell’amministrazione comunale. Peccato che arrivi a farlo fuori tempo massimo, dando risalto al suo impegno sull’argomento quasi sottolineando presunte mancanze o ritardi del governo Meloni attualmente in carica e insediato da pochi mesi", attacca Fratelli d’Italia con il coordinatore comunale Vittorio Picchianti dopo il dibattito in Senato con la risposta del sottosegretario Albano. "Si è creato poi un curioso cortocircuito per il quale la risposta data dal rappresentante del governo in cui si elencano i controlli effettuati a seguito dei comitati interprovinciali per la sicurezza e non reputata del tutto esaustiva degli interroganti, è la stessa che l’amministrazione comunale dà quando viene chiesto conto dei risultati raggiunti - dice Picchianti –. Ci consola che il principale partito che amministra Fucecchio da decenni e che ha governato l’Italia negli ultimi dieci anni abbia chiesto un importante appoggio ai propri eletti dopo aver minimizzato l’argomento per molto tempo".