Cerbaie e polemiche "Dimenticata la Ztl"

E’ ancora botta e riposta tra comitato per la valorizzazione delle Cerbaie e sindaco Spinelli. "Il primo cittadino ha risposto ad alcune nostre osservazioni sbandierando il progetto della messa in funzione di otto nuove telecamere in alcune strade dell’area come misura per prevenire e contrastare lo spaccio – dice Marco Nicoletta, presidente del Comitato –. Non possiamo che rallegrarci, era uno dei punti che il consiglio comunale gli aveva detto di realizzare, anche se avremmo letto con altrettanto piacere, se invece dell’acquisto di otto telecamere avesse parlato dell’assunzione di otto agenti della municipale o l’arrivo di altrettanti militari nella caserma dei Carabinieri". "Ci preme ricordare al nostro primo cittadino – aggiunge – che rispondendo ad un intervento dell’eurodeputata Susanna Ceccardi, aveva detto che le telecamere non cacciano i pusher dal bosco. E vogliamo ricordagli che ci sarebbero altre telecamere da acquistare: quelle della Ztl che sempre il consiglio comunale gli chiese di realizzare".