Cerbaie, droga e polemiche "Facile mettere il cappello sul lavoro fatto da altri"

La lotta allo spaccio è anche terreno di scontro politico. All’attacco c’è Forza Italia. "É grave vedere come un sindaco che “abita” nel palazzo da 14 anni, 5 da assessore e 9 da sindaco, spari veleno su un governo in carica da solo nove mesi, per coprire le lacune amministrative e le scelte sbagliate sull’accoglienza sia a livello nazionale sia sul territorio comunale", dice il capogruppo Simone Testai. Ma quali sono le parole che hanno fatto scattare il cortocircuito? Dopo l’ultimo blitz nel bosco della droga Spinelli ha sottolineato come "quella dello spaccio di stupefacenti è una piaga nazionale che necessita di una riforma della giustizia profonda e imperniata sulla certezza della pena. Una riforma che purtroppo, nonostante le mirabolanti promesse del Governo Meloni, tarda ad arrivare". Da qui la polemica e l’invito al primo cittadino di dare prova di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità.

"Chiedo con forza al sindaco che usi lo stesso mezzo istituzionale per fare un report delle attività proposte dal nostro gruppo consiliare e da tutte le forze di opposizione e di dare evidenza di quale sia stato l’atteggiamento del Pd dal 2014 a oggi in merito alle proposte fatte da FI e dagli altri gruppi sulle azioni di contrasto allo spaccio e alla criminalità – sottolinea Testai –, sempre se ne ha il coraggio e l’onestà politica".

Poi l’affondo: "Dimostri inoltre ai cittadini di aver fatto tutto quanto in suo potere per attuare le modifiche al regolamento di polizia rurale – si legge nella nota – per una maggiore pulizia dei boschi e monitoraggio da parte dei carabinieri forestali, per l’implementazione del sistema di telecamere, la verifica della funzionalità delle telecamere esistenti, gli incontri periodici con cittadini e forze dell’ordine, l’istituzione della Ztl temporanea (che non necessita obbligatoriamente di telecamere), completamento della tenenza carabinieri, assunzione di polizia municipale, il mantenimento esercitazioni Brigata paracadutisti ’Folgore’, richiesta dell’operazione strade sicure". E ancora: "Riteniamo che invece che mettere sempre il cappello su azione fatte dalle forze dell’ordine , – è l’affondo di Forza Italia – dovrebbe toglierselo di fronte alle attività pressanti e puntali delle stesse in atto da diversi mesi in concomitanza con l’insediamento del nuovo governo".