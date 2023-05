Cerbaie, aggressione choc. Anziano ferito dallo spacciatore

Fucecchio, 7 maggio 2023 - La jeep dell’anziano che era posizionata dietro l’auto del potenziale acquirente, probabilmente, è stata la presenza scomoda che forse ha fatto saltare la vendita della dose. Così lo spacciatore, sfumato l’affare, si è inalberato e ha scaraventato un legno – si apprende – sul finestrino della macchina, lato guida, che è andato in frantumi: l’uomo al volante pare abbia riportato alcune ferite al volto e alla testa. E’ un’altra aggressione nelle vicinanze del bosco della droga nelle Cerbaie. E’ successo venerdì sera, attorno alle 21, in località Massarella, in via Casabianca e la vittima è un 77enne che stava tornando a casa, e che ha pagato così il solo fatto di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato. I testimoni che hanno visto quanto era accaduto hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza e l’uomo ha ricevuto le medicazioni del caso e ha fatto ritorno a casa. "Siamo stati avvertiti subito di quanto accaduto – spiega Marco Nicoletta, presidente del comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie – Le aggressioni non si fermano, la situazione è diventata intollerabile. Noi invitiamo tutte le vittime a denunciare sempre. il nostro comitato mette a disposizione una tutela legale a tutti coloro che sono della zona e che, purtroppo, si trovano a vivere situazioni simili". Situazioni che Nicoletta conosce benissimo. Lui è stato il primo ad essere aggredito perché si era avvicinato per capire le ragioni della presenza di alcuni uomini in prossimità del bosco.

La sua macchina venne presa a sassate da soggetti riapparsi dalla vegetazione. "In questo caso, da quanto abbiamo appreso, l’anziano stava procedendo verso il paese per i fatti propri, la sua sfortuna è stata quella di avere davanti la macchina di qualcuno che era andato lì a comprare la droga – aggiunge Nicoletta –. Un soggetto che, forse infastidito dal mezzo dietro e dai fari puntati visto che era buio, ha preferito proseguire oltre. Questo ha fatto infuriare il pusher che ha scaricato la sua rabbia sull’anziano. Non si può andare avanti così". Il comitato ha anche avvertito il sindaco Alessio Spinelli dell’accaduto. "Attendiamo di parlare anche con i familiari del 77enne – conclude Nicoletta –. Noi siamo pronti a mettere a disposizione anche il nostro legale per assisterlo nella denuncia".