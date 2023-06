Cèramica, gran finale con arte e mercato

Gran finale oggi per l’edizione del 2023 di Cèramica, la manifestazione che racconta l’arte, la storia e l’economia legate, appunto, alla ceramica. Anche oggi si tiene il primo dei Cantieri D’arte contemporanea curati da Christian Caliandro e realizzato da Maria Palmieri. Per tre giorni, la scuola di Santa Rosa dagli artisti Luigi Presicce e Francesco Lauretta si è trasferita a Montelupo e gli artisti propongono le loro lezioni in luoghi inusuali, come bar e ristoranti del centro. Sempre oggi, l’artista Serena Tani propone il laboratorio “Seta gioielli in ceramica” e sarà anche l’occasione per visitare il suo studio artistico.

Il centro ceramico sperimentale, infine, presenterà le proprie attività con possibilità di sperimentare le tecniche proposte oggi come nei due giorni precedenti tutti i pomeriggi alle 17 e alle 19 sono in programma laboratori rivolti ai più piccoli presso la Fornace del Museo. Per quanto riguarda gli spettacoli e i concerti, oggi il programma prevede che si alternino Mr. Goodman e la compagnia del Granmastro. In arrivo da tutta Italia e dall’estero circa 40 espositori, che troveranno posto per le strade del centro storico.