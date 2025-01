"C’era una volta". Mille fiabe in giro per l’Italia

CASTELFIORENTINONuovo appuntamento al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con "Su il sipario", rassegna di spettacoli pomeridiani dedicati alle famiglie e alle scuole per bambini dai quattro ai dieci anni. Dopodomani alle 17 arriva infatti sul palcoscenico di piazza Gramsci la compagnia di Pisa Binario Vivo con "Una volta C’era una volta" di Silvia Lazzeri, Silvia Romani e Carlo Scorrano, che è anche il regista, con gli stessi Silvia Lazzeri e Carlo Scorrano e Cecilia Bartoli oltre al contributo musicale di Maria Piscopo e Francesco Salvadore.

Dal Piemonte alla Sicilia, dalla Toscana alla Puglia, da Roma a Venezia, da Milano a Napoli, in tutta la penisola, di bocca in bocca, di generazione in generazione, fiabe, favole e racconti. Con principi e principesse, briganti e signori, maghi e pastori, animali magici e nobili bizzarri e tanti altri ancora tra personaggi, oggetti magici e animali parlanti. Le fiabe della tradizione popolare sono state da sempre nostre compagne, per dormire, per crescere e per scoprire il mondo. Questo spettacolo vuole riportare alla luce alcune di queste storie tradizionali.

La storia si apre in una biblioteca come tante, con un signore che cerca un libro che lo aiuti a superare le proprie paure. Può un libro curare le paure? Un grande libro appare quasi per magia e metterà alla prova lo scetticismo dei nostri personaggi a cui verranno "somministrate" le storie come antiche medicine per alleviare i disturbi dell’anima. Ogni paura una storia, ogni storia una regione italiana: la paura del buio, dell’orco e della solitudine e le tre storie antidoto "Colapesce" dalla Sicilia, "L’auciello Grifone" dalla Campania e "Buchettino" dalla Toscana. Un percorso magico animato dall’azione di cangianti attori, nei panni dei numerosi e differenti personaggi di queste storie.

La stagione teatrale proseguirà poi venerdì 24 gennaio con "Sogno di una notte di mezza estate" con i danzatori di Cob Compagnia Opus Ballet sulle coreografie realizzate da Davide Bombana, con la direzione artistica di Rosanna Brocanello.