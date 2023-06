Centro visite del Padule Conclusi i restauri

All’inizio di giugno è stata effettuata una giornata di manutenzione del parco del Centro Visite della Riserva del Padule di Fucecchio, a Castelmartini. Nello specifico sono stati restaurati e trattati con protettivo gli arredi in legno (tavoli e panche), è stata sostituita la copertura ombreggiante dell’idrofitario e sono stati aperti piccoli passaggi nella vegetazione per accedere alle piante messe a dimora, che nei mesi prossimi necessiteranno di annaffiature. Particolarmente gradito – spiega una nota – è stato l’aiuto della società Omron, specializzata nella produzione di macchine medicali e robotica, che dedica ogni anno una giornata di lavoro dei suoi dipendenti per la manutenzione di beni pubblici e a sostegno di organizzazioni del terzo settore. "Ringraziamo i tecnici altamente specializzati di Omron – si legge – che hanno dimostrato di cavarsela benissimo anche con i lavori manuali; un grazie va anche ai volontari Enzo Capuano e Stefano Petrassi, che collaborano alla cura degli esterni del Centro".