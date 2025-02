Centro studi "Ciari". Scelte del Comune

Nuove nomine. Il Comune di Fucecchio sceglierà tre rappresentanti dell’amministrazione comunale nell’assemblea generale del Centro Studi "Bruno Ciari", carica per la quale – viene spiegato in una nota – non sono previsti emolumenti.

Eventuali disponibilità a ricoprire queste cariche potranno essere espresse mediante una formale dichiarazione alla sindaca entro e non oltre le 13 del 25 febbraio, attraverso Pec da inviare all’indirizzo [email protected] oppure consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì anche 15-18). Il Centro Studi "Bruno Ciari" oggi è un’associazione di Enti Locali del territorio Empolese-Valdelsa, formalmente costituita nel 1992, che opera con finalità di ricerca, sperimentazione, e anche formazione, e aggiornamento, in ambito pedagogico.