Centro minori di Shalom. Taglio del nastro

In occasione della Giornata mondiale della Pace, che ricorre il primo gennaio, il Movimento Shalom – guidato da monsignor Andrea Cristiani (nella foto) – inaugura la casa famiglia per minori non accompagnati nei locali in via Ramoni. A partire dalle 15 si terranno la presentazione del progetto e un incontro di condivisione con i ragazzi. La struttura ospita 15 minori: ivoriani, tunisini, senegalesi, e di altre nazionalità. Questa realizzazione – hanno spiegato al movimento – è frutto di un percorso iniziato nei mesi scorsi e che ora è arrivato all’obiettivo: dalla Prefettura hanno fatto arrivare i minori in un numero complessivo dei posti effettivamente disponibili. I ragazzi sono già avviati alla scolarizzazione nelle scuole pubbliche serali. Per partecipare all’inaugurazione è richiesta conferma della partecipazione al 0571 400462.