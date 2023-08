Centro Lilith mai chiuso "Non calano le richieste"

EMPOLI

Aperti per ferie. C’è una macchina che sta in moto 365 giorni l’anno. E’ quella delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, associazione che anche in agosto è pronta a tendere la mano al prossimo. Lo fa con il Centro aiuto Donna Lilith, mantenendo la possibilità di incontri in presenza allo sportello antiviolenza, con le volontarie reperibili h24. "Il personale è leggermente ridotto, ma ci sturniamo e ci siamo sempre - dice la responsabile, dottoressa Maya Albano - Le richieste d’aiuto ci sono state nel periodo della pausa estiva e ci sono, nessuna diminuzione, siamo in linea con i mesi precedenti". E sono attivi i servizi socio sanitari, come racconta Alessandra Pruneti. "Il volontario è sempre presente, anche in estate - spiega la referente - I ragazzi che durante l’anno vanno a scuola, ora hanno più tempo da dedicarci. Ci sono tanti volti nuovi". L’ambulanza copre le richieste del 112, a livello sociale vanno avanti i giri di accompagnamento con i mezzi per le persone sole che hanno bisogno di essere portate anche fuori regione per esami o visite mediche. Pruneti staccherà a settembre, ma la sua sarà una vacanza speciale. "Vado in vacanza volontariato, sempre in Pubblica Assistenza ma all’isola d’Elba. Una bella esperienza che non mi pesa affatto, perché è tanta la passione che ho". E tanta è la determinazione dei circa 30 volontari impegnati nel settore della Protezione Civile, coordinato da Liza Burgassi. "Agosto, mese canonico delle ferie, ma non per noi - conferma Burgassi - L’ultima emergenza, quella relativa alle ricerche per la scomparsa di Rosa Zotti, ci ha visti impegnati poco prima di Ferragosto fin da subito. La prima squadra intervenuta? Varia per età e specializzazione. Dal volontario più anziano, over 70 enne al più giovane, di soli 16 anni, la voglia di fare abbraccia più generazioni". Mai abbassare la guardia. Il telefono squilla, le emergenze più ricorrenti in questo periodo guardano al meteo e all’antincendio boschivo. "Lo scorso anno - spiega Burgassi, che ha 30 anni ed è volontaria da 8 - nessuna braciata con la famiglia per Ferragosto. Siamo partiti con 2 squadre impegnate per 4 giorni consecutivi a Stabbia a togliere l’acqua dagli scantinati con le idrovore per gli allagamenti dovuti alla bomba d’acqua. Un servizio questo, sempre più frequente". Una curiosità? In protezione civile si è raggiunta la parità di genere. "Siamo tante donne". Ed è bello che a coordinare, in divisa, sia una di loro.

Ylenia Cecchetti