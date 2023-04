Centro Donna, consulenze gratuite

EMPOLI

Dopo la sospensione dovuta alle limitazioni imposte dal Covid è ripartita al Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe la consulenza che le volontarie di Astro prestano due giorni alla settimana. L’associazione impegnata nel sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia può essere sostenuta anche con la raccolta fondi. Aderire è facile. I cittadini dell’Empolese Valdelsa potranno trovare nelle risposte dei referti delle analisi recapitate a domicilio, il bollettino per la donazione. Si tratta di un’iniziativa che negli anni, in accordo con l’Asl, ha portato nelle casse di Astro cifre importanti. Le donazioni annuali oscillano tra i 15mila e 25mila euro, un aiuto enorme per finanziare i progetti dell’associazione. Ogni aiuto è prezioso per sostenere le attività che Astro organizza per dare sollievo alle persone che devono fare i conti con la gestione di una patologia oncologica. Dalla piscina alla ginnastica, dall’estetica oncologica alla terapia in canoa con le dragon boat, è importante continuare a promuovere iniziative a sostegno del paziente oncologico e dei suoi familiari nel cammino che il malato deve percorrere prima, durante e dopo le cure necessarie. Il prossimo appuntamento è quello con "Le Vie in Rosa".