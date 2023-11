Centro di Cerbaiola, si sistema la palestra

EMPOLI

Il progetto è stato approvato. Presto, quindi, sarà dato nuovo splendore alla palestra del Centro diurno di Cerbaiola. L’intervento alla struttura del complesso gestito dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, punta a rendere la struttura di proprietà comunale più che mai funzionale e accogliente. Il costo dei lavori ammonta a 115mila euro e riguarda in particolar modo l’installazione di nuove pompe di calore (già nel settembre 2021 si chiedeva l’intervento del Comune per la mancanza del riscaldamento) e la ristrutturazione dei servizi igienici. Il progetto approvato per la sistemazione della palestra prevede inoltre la sostituzione della pavimentazione, il risanamento delle pareti e la manutenzione della copertura, al fine di ripristinare completamente l’efficienza, il decoro e la funzionalità della struttura. "Quello che abbiamo approvato – sottolinea l’assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini – è l’ultimo degli interventi messi in atto in questi quattro anni nella struttura di Cerbaiola e che segue il rifacimento completo dei servizi igienici al pian terreno e l’inserimento delle pompe di calore al primo piano, per rendere più mite la temperatura sia in estate che in inverno".

"Per noi è una grande soddisfazione poter risistemare il locale che era adibito a palestra e renderlo nuovamente utilizzabile dagli ospiti di Cerbaiola – prosegue Torrini –. Ringraziamo la Regione Toscana per aver messo a disposizione le risorse. Credo che l’impegno profuso in questi anni dalla nostra amministrazione dimostri che per noi è sempre stato prioritario l’interesse degli ospiti di Cerbaiola e dei loro parenti".

"Apprezziamo molto le opere che il Comune eseguirà per dare ai nostri ragazzi il modo di fare attività motoria, che insieme alle altre discipline è fondamentale per il recupero psico-fisico dei nostri figli eo parenti – commenta Rolando Terreni, rappresentante dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola –. Abbiamo apprezzato anche le altre migliorie che sono state fatte in precedenza, che hanno valorizzato ancor di più il Centro che riteniamo di “eccellenza“. Come associazione resteremo sempre vicini al centro e proseguiremo con le nostre donazioni, non ultima quella di un pulmino di 9 posti, modernizzato e adattato ai portatori di handicap. Il nostro fine è stare vicini ai nostri figli e anche se con qualche punta polemica, saremo sempre vicini pure alle istituzioni, punto di riferimento anche per il “dopo di noi“". Il Centro di Cerbaiola accoglie persone con disabilità psico-fisica media e media grave, del territorio empolese. È un importante punto di riferimento e un sostegno per le famiglie per l’aiuto nel superamento delle problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare.