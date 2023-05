Centri estivi, si cercano gli organizzatori

EMPOLI

La fine dell’anno scolastico si avvicina e le famiglie iniziano a guardarsi intorno: i centri estivi rappresentano un’opportunità importante per la gestione dei piccoli. Si tratta di un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a giovani e giovanissimi di età compresa fra 3 e 14 anni. Anche quest’anno non mancheranno le proposte per tutte le età. L’obiettivo è lavorare a un’offerta integrata e di qualità. Il Comune di Empoli ha diffuso l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco annuale di soggettigestori interessati a organizzare i centri estivi sul territorio. Per presentare le domande di partecipazione, corredate dalla necessaria documentazione, c’è tempo fino alle 12 del 15 maggio. Per avere informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile scrivere all’ufficio Scuola del Comune alla mail [email protected]