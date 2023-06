Centri estivi, al via le iscrizioni Navetta gratuita per Villa Reghini

Il "caso" centri estivi a Vinci si risolve così: con il via alle iscrizioni - da domani - per le attività che quest’anno si svolgeranno a Villa Reghini a Sovigliana. Per i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria porte aperte dal 3 al 28 luglio con un cambio di location dovuto all’impossibilità di ospitare le attività all’istituto comprensivo per criticità strutturali. "Abbiamo lavorato - dice l’assessore alla scuola Chiara Ciattini - per assicurare alle famiglie un servizio fondamentale (l’investimento è di 10mila euro, ndr). Villa Reghini è una struttura confortevole, dotata di aria condizionata e spazi verdi. Chi risiede a Vinci capoluogo potrà usufruire del servizio di navetta gratuito". La domanda di iscrizione è on line su www.eskimocoop.it.