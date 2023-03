Centocinquanta volte Montelupo Un caleidoscopio di eventi per tutti

Un programma eterogeneo, per tutti i gusti e per tutte le età, dalle più tradizionali feste a carattere popolare a manifestazioni più specifiche di stampo culturale ed artistico. Questo il cuore dei 150 eventi promossi dal Comune di Montelupo in questo 2023: si parte da questa domenica con "Montelupo in Fiore" per concludere a dicembre con le iniziative legate al Natale. Un fitto calendario di appuntamenti realizzato insieme alle realtà del territorio, in particolare la Fondazione Museo Montelupo, il Mmab e il Museo Archeologico; oltre ai commercianti aderenti al Borgo degli Arlecchini e la Pro Loco Montelupo.

"Da un lato vogliamo proporre ai nostri cittadini occasioni per uscire, incontrarsi, approfondire i temi più disparati e dall’altro ci candidiamo per attirare un pubblico proveniente anche da fuori, come nel caso specifico di Cèramica, che quest’anno torna alla sua vecchia versione – commenta l’assessore al commercio, Simone Focardi – La realizzazione di questi eventi ha anche lo scopo di sostenere le varie attività commerciali attraverso un movimento di persone e di idee. E in questo senso mi pare significativo partire proprio con ’Montelupo in fiore’, per la quale però ci prenderemo anche la giornata di domani (oggi per chi legge) per decidere sul fattibile svolgimento o meno in base alle previsioni meteo. A meno di un’allerta, però, si dovrebbe fare".

L’appuntamento è quindi dalle 9 alle 19 sia nelle vie del centro storico, dove oltre al tradizionale mercato di piante e fiori si terrà un’esposizione artistica a cura di Ivana Antonini e un laboratorio "Floreale" con Serena Tani, sia in piazza dell’Unione Europea, che ospiterà un’esposizione di Fiat 500, laboratori per bambini e la fattoria didattica con vari animali come Alpaca, capre, pecore e pony. Sono due gli eventi più significativi del programma: la mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti", con un’opera del Bronzino e una di Jacopo Chimenti (detto l’Empoli), che sarà inaugurata il primo aprile nell’ambito di Terre degli Uffizi, e ovviamente Cèramica, in programma dal 16 al 18 giugno con mostre, eventi, laboratori e spettacoli. La rassegna "Ambient for Music", promossa dal Mmab, rappresenta invece la novità ed è dedicata all’esplorazione di diversi generi musicali, che a maggio vedrà come ospiti Emma Nolde, Mirko Roppolo e Luca Pachino. A luglio, poi, oltre alle aperture serali del centro e a ’SuperKaos’ a cura del Borgo degli Arlecchini, spazio a Fool Park presso il parco dell’Ambrogiana con concerti, spettacoli e proposte pensate prevalentemente per un pubblico giovane, e a "La Città dei lettori", rassegna culturale che per il terzo anno consecutivo porterà a Montelupo importanti autori della letteratura contemporanea.

A settembre la stagione ripartirà poi con lo Street Food in piazza dell’Unione Europea, ma anche nella frazioni non mancheranno gli appuntamenti: la festa della Terracotta a Samminiatello, la Torre del vetro alla Torre e Bosco in festa a Turbone. Inoltre, in concomitanza con altri eventi, sarà proposto anche "Discover Montelupo", ossia un pacchetto di attività e visite guidate che si rivolgono sia a turisti di prossimità che stranieri o in visita in Toscana. Domenica, per esempio, sarà possibile visitare il Museo della ceramica dedicata al tema floreale, il Museo Archivio Bitossi e l’atelier Bagnoli.

Simone Cioni