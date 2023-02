Cento ’versamenti’ ogni anno

Ogni anno il commissariato di Empoli riceve circa cento versamenti di armi da sparo e da taglio. Le armi, ma anche le munizioni, vengono lasciate all’ufficio di piazza Gramsci per essere rottamate secondo una precisa procedura. Ogni arma viene passata ai ’raggi x’: gli agenti si preoccupano di valutare, innanzitutto se sia un’arma ’clandestina’ ovvero rubata o utilizzata per qualche reato. Se regolarmente detenuta viene tenuta in custodia in attesa dell’esame dell’esperto incaricato del Mimact. Dopodiché, se si tratta di un pezzo raro viene ’salvato’, in caso contrario definitivamente distrutto.