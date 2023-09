Cento figuranti La rievocazione del voto del '48 a Capraia e Limite: un tuffo nel passato

CAPRAIA E LIMITE

Un tuffo nel passato. La comunità limitese ieri pomeriggio ha indossato gli abiti del dopoguerra per sfilare lungo le vie del paese. Una tradizione recuperata negli ultimi anni in quanto insieme al “Palio con la Montata”, già dalla fine degli anni ’90, veniva organizzata la sfilata storica in costume. Il corteo, composto da un centinaio di figuranti, è partito da piazza Piave per arrivare in piazza Battisti, di fronte al vecchio municipio. Il tema di quest’anno è stato, appunto, il dopoguerra, in particolare le elezioni del 18 aprile 1948, cercando di ricostruire il clima che si respirava nella comunità. Ad accompagnare il corteo storico anche mezzi d’epoca, tra cui trattori, auto e moto.