Censimento Si cercano trenta rilevatori

L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa è alla ricerca di rilevatori per la conduzione del Censimento permanente della popolazione 2023. Si ricercano, in particolare, per il comune di Castelfiorentino nove rilevatori, due per Cerreto Guidi, sei per Empoli, tre per Fucecchio, due per Montelupo Fiorentino, sei per Montespertoli e due per Vinci. Gli interessati potranno presentare la domanda fino alle 24 di lunedì 10 luglio. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo mail [email protected] o all’indirizzo pec [email protected] indicando nell’oggetto “Disponibilità per l’incarico di rilevatore – Censimento permanente della popolazione 2023”. Per la presentazione della candidatura, è necessario utilizzare il modello pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni, disponibile sulla home page.

Il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni prenderà il via il 2 ottobre 2023 e coinvolgerà 2.531 Comuni e circa 1 milione 46 mila famiglie. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. I primi risultati saranno diffusi a dicembre 2024. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità per arricchire l’importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo. Per questa attività è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.