Censimento. Nuovo round delle rilevazioni

E’ iniziato il censimento. Che ora ha cadenza annuale e non più decennale per scattare una fotografia alle principali caratteristiche della popolazione che abita sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche. A differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono presi in considerazione dei campioni rappresentativi. Le modalità di rilevazione con cui viene effettuato sono due e hanno obiettivi conoscitivi differenti: l’indagine cosiddetta “areale” ha quesiti specifici sulla dimora, quella “da lista” invece rileva le caratteristiche demografiche e socio economiche della popolazione e quest’anno nel Comune di Empoli si svolgerà la rilevazione da lista.

Le famiglie campione hanno ricevuto una lettera informativa per la partecipazione al censimento. Tutte le risposte devono far riferimento alla data di domenica primo ottobre. Le famiglie che hanno ricevuto la lettera nominativa dall’Istat possono compilare il questionario online fino all’11 dicembre. La compilazione del questionario online può essere fatta autonomamente da casa o anche, tramite appuntamento, chiamando il numero 0571 757158 o scrivendo a [email protected], al centro comunale di rilevazione dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale. Dal 7 novembre i rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento con foto e nominativo, contatteranno le famiglie che non hanno compilato il questionario online per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o in sede comunale.