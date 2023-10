Censimento nel Comune. Interessa 248 famiglie

Quello di Fucecchio è uno dei Comuni italiani interessati dal censimento della popolazione e delle abitazioni che ha assunto una cadenza annuale e non più decennale e coinvolge un campione rappresentativo della popolazione. Per l’anno 2023 è prevista la "rilevazione da lista" che coinvolge 248 famiglie. Tutte le altre famiglie non verranno coinvolte per questo anno nel censimento.

La data che ogni famiglia scelta dovrà tenere presente quando risponderà alle domande è quella di domenica primo ottobre 2023. Tutte queste famiglie hanno ricevuto per posta una lettera dell’Istat con le indicazioni e le credenziali per accedere al canale web aperto dal 2 ottobre fino all’11 dicembre 2023. Inoltre dal 7 novembre il rilevatore comincerà a contattare le famiglie inadempienti per invitarle a compilare il questionario; in alternativa il rilevatore andrà a domicilio per condurre l’intervista. La chiusura della rilevazione è prevista per giovedì 22 dicembre.